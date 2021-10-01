У Дніпропетровській області шкуродери познущалися над кошеням, – йому потрібна операція (фото)

Зараз кіт знаходиться на лікуванні у ветеринарній клініці / Колаж "Сьогодні"

У Дніпропетровській області волонтери збирають гроші на операцію для кошеняти. Хтось прив'язав йому на хвіст важкий вантаж, тепер його доведеться ампутувати.

Про це пише сайт "Днепр вечерний".

Що трапилося

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Кот прибився на човнову станцію. Люди побачили у нього травму хвоста. Хтось прив'язав тварині капронової ниткою вантаж до хвоста, а через це у нього злізла вся шерсть. Коту допоможе тільки ампутація.

Зараз тварина перебуває у ветеринарній клініці. Там він пробуде ще 10 днів.

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Травмований кіт. Фото з Facebook-сторінки "Березанівка – наш райончик"

Травмований кіт. Фото з Facebook-сторінки "Березанівка – наш райончик"

Чи не перші випадки шкуродерством

На Рівненщині чоловік молотком вбив сусідського собаку , Яка з'їла його курку. Коли птах 40-річного чоловіка вийшла з двору, сусідський пес накинувся і задушив її.

Після цього господар птаха зайшов у двір 58-річного сусіда, відкрив дверцята в будці, притиснув собаку дверима і кілька разів ударив молотком по голові. Коли переконався, що тварина не подає ознак життя, пішов.

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У Чернівцях хлопець стріляв по бездомних собаках зі зброї. Він кидав каміння в тварин, а коли ті вибігали на дорогу, стріляв з рушниці в їхній бік.

У Житомирі чоловік викинув цуценя з третього поверху, він загинув. Шкуродера не сподобалося, що песик невчасно сходив в туалет.