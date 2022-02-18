В "ДНР" собрались вывозить жителей Донбасса в Россию

Жителей Донбасса якобы вывозят в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 18 февраля, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил якобы о массовом выезде населения Донбасса в Россию.

Об этом сообщает "Сегодня".

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По словам Пушилина, в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, а эвакуированных якобы должны разместить в Ростовской области.

Важно отметить, что причин для эвакуации населения нет, так как никто не планировал наступать. МИД Украины опровергло данные о наступательных операциях или диверсиях ВСУ на химпроизводстве: Киев не проводит и не планирует таких действий в Донбассе.

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Какая ситуация на Донбассе?

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