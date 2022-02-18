В "ДНР" собрались вывозить жителей Донбасса в Россию

Жителей Донбасса якобы вывозят в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
В пятницу, 18 февраля, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил якобы о массовом выезде населения Донбасса в Россию.
Об этом сообщает "Сегодня".
Подробности
По словам Пушилина, в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, а эвакуированных якобы должны разместить в Ростовской области.
Важно отметить, что причин для эвакуации населения нет, так как никто не планировал наступать. МИД Украины опровергло данные о наступательных операциях или диверсиях ВСУ на химпроизводстве: Киев не проводит и не планирует таких действий в Донбассе.
Какая ситуация на Донбассе?
- Около города Счастье Луганской области утром 17 февраля пророссийские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачово. Всех жителей Счастьенской ОТГ попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.
- Утром российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям. После обстрела примерно в 8:50 снаряды прилетели в детский сад "Казка" на улице Пионерской, 22, в Станице Луганской. В это время там были дети и сотрудники. Как стало известно, 8 детей были эвакуированы из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.
- По состоянию на 17 февраля половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.
Укрзализныця сообщила об обстреле ж/д станции Кондрашевская-Новая в Луганской области, однако сейчас станция и депо продолжают работу.
- Также произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея.
В Новой Кондрашовке Луганской области, что является районом Станицы Луганской, 17 февраля слышны взрывы и выстрели российских оккупантов. Местные жители записывают и публикуют видео опасных моментов.
Кроме того, во время обстрела Марьинки мирная жительница получила множественные ранения. 64-летнюю женщину доставили с травмами в больницу.
Боевики на Донбассе обстреляли гуманитарный конвой на КПВВ "Счастье". Оккупанты открыли огонь, когда грузовики проходили проверку.
Ранее мы писали:
- Начинается вторжение? На улицы в приграничной с Россией области выехала военная техника
Резкая эскалация на Донбассе. Боевики начали массированные обстрелы сел и поселков Украины. Онлайн
Дыра в стене и обрушен потолок. Как выглядит детский сад в Станице Луганской после обстрела (видео)
Вторжение или провокации? Мы узнали причину масштабных обстрелов на Донбассе
- Боевики обстреляли Донецкую железную дорогу: движение поездов ограничили
Обострение на Донбассе. Оккупанты массово нарушают "тишину": где стреляли