У "ДНР" зібралися вивозити жителів Донбасу в Росію

Жителів Донбасу нібито вивозять до РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 18 лютого, ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив нібито про масовий виїзд населення Донбасу в Росію.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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За словами Пушиліна, насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку, а евакуйованих нібито мають розмістити у Ростовській області.

Важливо зазначити, що причин для евакуації населення немає, тому що ніхто не планував наступати. МЗС України спростувало дані про наступальні операції або диверсії ЗСУ на хімвиробництві: Київ не проводить і не планує таких дій на Донбасі.

Яка ситуація на Донбасі?

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