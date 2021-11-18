В двух областях Украины выпал первый снег (фото)

К утру снег растает, ведь прогнозируют плюсовую температуру/Коллаж: Сегодня

В четверг, 18 ноября, в Черниговской и Сумской областях выпал снег. Люди начали делиться фотографиями явления.

Об этом сообщают в социальных сетях.

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Черниговская область

"В Семеновке сегодня, 18 ноября, вечером вместе с небольшим дождем начал появляться первый снежок. Глядя на температурные показатели, он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко", — написали на странице "Родная Семеновка" в Facebook.

Сейчас в городе +1 градус.

В Семеновке Сумской области выпал первый снег/Фото: Facebok-страница родная Семеновка

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Сумская область

О зимней погоде сообщили и жители населенных пунктов Шостка и Конотоп. Температура воздуха сейчас в этих городах — 0 градусов.

В Конотопе выпал снег/Фото: Facebook-страница Татьяна Белоус

Прогноз погоды на завтра

19 ноября в Украине будет идти мокрый снег и дождь. Кроме того, в стране буду ветрено.

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Мокрый снег будет в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах.

Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером. В Донецкой и Луганской областях осадков не будет. Ветер на западе и севере Украины завтра усилится. Ночь будет холодной. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +8 градусов.

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