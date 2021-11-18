У двох областях України випав перший сніг (фото)

До ранку сніг розтане, адже прогнозують плюсову температуру/Колаж: Сьогодні
У четвер, 18 листопада, у Чернігівській та Сумській областях випав сніг. Люди почали ділитися світлинами явища.
Про це повідомляють у соціальних мережах.
Чернігівська область
"У Семенівці сьогодні, 18 листопада, ввечері разом з невеликим дощем почав з'являтися перший сніжок. Дивлячись на температурні показники, він з часом буде танути, але все одно приємно бачити, що зима вже близько", — написали на сторінці "Рідна Семенівка" у Facebook.
Нині у місті +1 градус.
Сумська область
Про зимову погоду повідомили й жителі населених пунктів Шостка та Конотоп. Температура повітря зараз у цих містах — 0 градусів.
Прогноз погоди на завтра
19 листопада в Україні йтиме мокрий сніг та дощ. Крім того, в країні буду вітряно.
Мокрий сніг буде у Сумській області, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та у Карпатах.
Дощ прийде у південну частину України у другій половині дня чи ввечері. У Донецькій та Луганській областях опадів не буде. Вітер на заході та півночі України завтра посилиться. Ніч буде холодною. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +8 градусів.
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