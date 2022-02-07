В горсовет Кривого Рога пришли с обысками – что происходит

В криворожском горсовете проходят обыски ГБР. Фото: коллаж "Сегодня"
В городской совет Кривого Рога Днепропетровской области с обысками пришло ГБР. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства относительно служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере в бюджете почти 700 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Что известно?
Следователи установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключены 82 договора аренды земельных участков.
"Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен", – сказано в ведомстве.
Сейчас следователи ДБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.
Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
В горсовет Кривого Рога пришло ГБР. Фото: пресс-служба ГБР
Обыски в Полтавском горсовете – СБУ задержала чиновника
2 сентября СБУ пришла с обысками в кабинет мэра города Александра Мамая и к начальнику управления по вопросам градостроительства и архитектуры Николаю Шевелеву.
Также в помещении горсовета в сопровождении работников СБУ был замечен глава фракции горсовета "За майбутнє" Евгений Дикань. Позже силовики отправились в ресторан "Болоньета Траттория", которым владеет Дикань. Обыски провели и в его машине.
Главу фракции "За майбутнє" задержали сотрудники СБУ. По данным местных СМИ, Дикань вымогал у предпринимателя 5 тысяч долларов за выдачу ему нужных разрешительных документов от управления по вопросам градостроительства и архитектуры, которым руководит Шевелев.