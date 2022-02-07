До міськради Кривого Рогу прийшли з обшуками – що відбувається

У криворізькій міськраді відбуваються обшуки ДБР. Фото: колаж "Сьогодні"

До міської ради Кривого Рогу Дніпропетровської області з обшуками прийшло ДБР. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження щодо службової недбалості посадових осіб, яка призвела до втрати в бюджеті майже 700 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Що відомо?

Слідчі встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між криворізькою міською радою та одним із містоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок.

"Через неналежне виконання своїх посадових обов'язків посадовими особами міськради на користь бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів гривень", – йдеться у відомстві.

Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.

Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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До міськради Кривого Рогу прийшло ДБР. Фото: пресслужба ДБР

Обшук у Полтавській міськраді – СБУ затримала чиновника

2 вересня СБУ прийшла з обшуками до кабінету мера міста Олександра Мамая та до начальника управління з питань містобудування та архітектури Миколи Шевельова.

Також у приміщенні міськради у супроводі працівників СБУ було помічено голову фракції міськради "За майбутнє" Євгена Диканя. Пізніше силовики вирушили до ресторану "Болоньєта Тратторія", яким володіє Дикань. Обшуки провели й у його машині.