В Харькове уже красная зона? Мы проверили слухи

В Украине заговорили об ужесточении карантина / Фото: Коллаж: Сегодня
После того, как в Харькове началась ухудшаться ситуация с коронавирусом, местные СМИ начали писать, якобы Харьковская область уже перешла в красную зону карантина.
Сайт "Сегодня" проверил слухи.
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Что пишут?
О том, что Харьковская зона уже в красной зоне, первыми начали писать в Telegram-каналах "Харьков Тут", "Сонцеликий Харьков" и "Х*евый Харьков". В сообщении указано, якобы регион переходит в красную зону с 10 октября. К записи прикрепили скриншот якобы решения комисии ТЭБ и ЧС. Однако дата решения на нем не указана.
После этого информацию об ужесточении карантина распространили и местные СМИ.
Что на самом деле?
Журналисты "Сегодня" пообщались с директором департамента по делам информации и связям с общественностью Юрием Сидоренко – по его словам, это фейк.
"В 16.30 будет заседание специальной комиссии, которая будет рассматривать этот вопрос",- сообщил нам официальный представитель мэрии Юрий Сидоренко.
Он подчеркнул, что только эта комиссия решит, быть ли Харькову в красной зоне.
Что запрещено в красной зоне?
В красной зоне карантина запрещено:
- работа кафе и ресторанов (можно на вынос),
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют "зеленый" COVID-сертификат,
- проведение массовых мероприятий,
- работа учреждений культуры,
- работа отелей и хостелов.
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