У Харкові вже "червона зона"? Ми перевірили чутки

В Україні заговорили про посилення карантину / Фото: Колаж: Сьогодні
Після того, як у Харкові почала погіршуватися ситуація з коронавірусом, місцеві ЗМІ почали писати, нібито Харківська область вже перейшла в "червону зону" карантину.
Сайт "Сьогодні" перевірив чутки.
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Що пишуть?
Про те, що Харківська область вже в "червоній зоні", першими почали писати в Telegram-каналах "Харків Тут", "Сонцеликий Харків" і "Х*йовий Харків". У повідомленні зазначено, нібито регіон переходить у "червону зону" з 10 жовтня. До запису прикріпили скріншот нібито рішення комісії ТЕБ та НС. Однак дата рішення на ньому не вказана.
Після цього інформацію про посилення карантину поширили і місцеві ЗМІ.
Що насправді?
Журналісти "Сьогодні" поспілкувалися з директором департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрієм Сидоренком – за його словами, це фейк.
"О 16.30 буде засідання спеціальної комісії, яка розглядатиме це питання", – повідомив нам офіційний представник мерії Юрій Сидоренко.
Він підкреслив, що тільки ця комісія вирішить, чи бути Харкову в "червоній зоні".
Що заборонено в "червоній зоні"?
У "червоній зоні" карантину заборонені:
- робота кафе і ресторанів (можна на винос);
- робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- робота установ освіти, крім тих, де 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат;
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури;
- робота готелів і хостелів.
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