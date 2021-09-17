В Харькове бизнесмен застрелился в своем ресторане и оставил записку

В Харькове бизнесмен покончил с собой / Фото: Коллаж: Сегодня
В центре Харькова местный бизнесмен Олег Привалов покончил с собой. Мужчина застрелился в туалете собственного ресторана.
Об этом сообщает Newsroom.
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По данным сайта, Привалов совершил самоубийство в ресторане "Чили" на проспекте Независимости. Тело мужчины обнаружили в уборной заведения.
Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют полицейские.
В Telegram-канале "Труха Харьков" указали, что мужчина стрелял из своего помпового оружия. Также он оставил предсмертную записку, в которой просил прощения.
"В предсмертной записке, которая была найдена по месту жительства покойного, он просил прощения за совершенное. Что именно было причиной самоубийства – это устанавливает следствие", – сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
При этом она не подтвердила того, что, якобы, причиной самоубийства были долги и крах бизнеса погибшего, о чем сообщили некоторые СМИ.
Каждые 40 секунд один человек убивает себя
По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 тыс. человек ежегодно обрывают свою жизнь.
В 2000 году в Украине был показатель 32 самоубийства на 100 000 человек, а 2016-м он уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицида.
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