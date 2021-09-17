У Харкові бізнесмен застрелився у своєму ресторані і залишив записку

У Харкові бізнесмен наклав на себе руки / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Харкова місцевий бізнесмен Олег Привалов наклав на себе руки. Чоловік застрелився у туалеті власного ресторану.

Про це повідомляє Newsroom.

За даними сайту, Привалов наклав на себе руки в ресторані "Чилі" на проспекті Незалежності. Тіло чоловіка виявили в туалеті закладу.

Наразі всі обставини того, що сталося з'ясовують поліцейські.

На місце прибули правоохоронці. фото Нацполіції

У Telegram-каналі "Труха Харків" вказали, що чоловік стріляв зі своєї помпової рушниці. Також він залишив передсмертну записку, у якій просив вибачення.

"У передсмертній записці, яка була знайдена за місцем проживання покійного, він просив вибачення за скоєне. Що саме було причиною самогубства – це встановлює слідство", – повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Харківської області Олена Баранник.

Речі, які залишив бізнесмен. фото Нацполіції

При цьому вона не підтвердила того, що нібито причиною самогубства були борги і крах бізнесу загиблого, про що повідомили деякі ЗМІ.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 тис. людей щорічно обривають своє життя.

У 2000 році в Україні був показник 32 самогубства на 100 000 людей, а 2016 м він зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїциду.

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