В Харькове лифт рухнул с 6 этажа. Люди вышли за пару секунд до падения (видео)

В харьковской многоэтажке поездка на лифте едва не закончилась трагедией. Коллаж "Сегодня"

В харьковской многоэтажке с шестого этажа сорвался лифт. Его пассажиры чудом спаслись, потому что за несколько секунд до этого вышли из кабины.

Об этом сообщили новости "Сегодня".

Люди вышли из лифта вместе с с младенцем на руках. Внутри осталась коляска ребенка, от удара она аж перевернулась.

"Вот так может быть с коляской, понимаете? Мы просто вовремя вышли, наверное, этим спасли жизнь ребенка. Перевернулось все!", – сказала очевидица.

Что делать, если падает лифт?

Если лифт быстро движется вниз, нажмите кнопку "Стоп" и старайтесь принять безопасное положение.

Лучше лечь на пол, максимально защитить лицо и голову от возможных обломков.

максимально защитить лицо и голову от возможных обломков. Если есть мягкие предметы – сумка, теплая куртка, ими можно защитить голову.

Также многие советуют при падении лифта подпрыгнуть, но делать так нельзя. Это может привести к неудачному приземлению и сильному удару головой о потолок лифта. В аварийной ситуации невозможно правильно рассчитать момент столкновения лифта с землей.

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