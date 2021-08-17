У Харкові ліфт впав із 6-го поверху. Люди вийшли за пару секунд до падіння (відео)

У харківській багатоповерхівці поїздка на ліфті ледь не закінчилася трагедією. Колаж "Сьогодні"

У харківській багатоповерхівці з шостого поверху зірвався ліфт. Його пасажири дивом врятувалися, тому що за кілька секунд до цього вийшли з кабіни.

Про це повідомили новини "Сьогодні".

Люди вийшли з ліфта разом з немовлям на руках. Усередині залишилася коляска дитини, від удару вона аж перекинулася.

"Ось так може бути з коляскою, розумієте? Ми просто вчасно вийшли, напевно, цим врятували життя дитини. Перевернулося все!", – сказала очевидиця.

Що робити, якщо падає ліфт?

Якщо ліфт швидко рухається вниз, натисніть кнопку "Стоп" і намагайтеся прийняти безпечне положення.

Краще лягти на підлогу, максимально захистити обличчя і голову від можливих уламків.

максимально захистити обличчя і голову від можливих уламків. Якщо є м'які предмети – сумка, тепла куртка, ними можна захистити голову.

Також часто радять при падінні ліфта підстрибнути, але робити так не можна. Це може привести до невдалого приземлення і сильного удару головою об стелю ліфту. В аварійній ситуації неможливо правильно розрахувати момент зіткнення ліфта з землею.

Також читайте новини на тему: