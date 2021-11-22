В Харькове лисица пыталась пробраться в школу (видео)

Лиса просилась в школу ночью / Коллаж "Сегодня"
В Харькове лиса пыталась пробратьсяв школу-интернат. Все происходившее люди сняли на камеру.
Видео появилось в Telegram-канале "ТРУХА.Харьков".
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Случилось это ночью. Лиса становилась на задние лапы, а передними касалась стеклянных дверей. Так она, возможно, пыталась их открыть.
Люди, которые добавляли видео в интернет, предположили, что лиса просилась в школу из-за того, что замерзла.
"Ночами так холодно, что лисы просятся погреться в школу-интернат", – написано под видео.
Чем опасны лисы
В Киеве лиса забежала во дворв Голосеевском районе и спряталось под досками. В тот самый день, эта лиса укусила женщину, которая проходила мимо этих досок, после чего животное снова спряталось. На следующий день был лиса умерла.