У Харкові лисиця намагалася пробратися до школи (відео)

Лиса просилася до школи вночі / Колаж "Сьогодні"

В Харкові лисиця намагалася пробратисядо школи-інтернату. Все, що відбувалося, люди зняли на камеру.

Відео з'явилося в Telegram-каналі "ТРУХА.Харків".

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Подібності

Сталося це вночі. Лисиця ставала на задні лапи, а передніми торкалася скляних дверей. Тож вона, можливо, намагалася їх відкрити.

Люди, які додавали відео в інтернет, припустили, що лисиця просилася до школи через те, що замерзла.

"Вночі так холодно, що лисиці просять погрітися до школи-інтернату", – написано під відео.

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Чим небезпечні лисиці

У Києві лисиця забігла у двіру Голосіївському районі і сховалося під дошками. Того самого дня, ця лисиця вкусила жінку, яка проходила повз ці дошки, після чого тварина знову сховалася. Наступного дня лисиця померла.

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