В Харькове мужчина угрожал взорвать многоэтажку: чем закончилось (фото, видео)

В харьковскую полицию 8 августа в 15:24 поступило сообщение от жильцов девятиэтажки, что их сосед угрожает взорвать подъезд

Мужчина обещал взорвать дом в Харькове / коллаж "Сегодня"

В Харькове мужчина угрожал взорвать жилой многоэтажный дом по улице Днепровской, из-за чего полиции пришлось эвакуировать жителей квартир одного из подъездов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение о том, что житель 9-этажки угрожает взорвать подъезд дома поступило в полицию 8 августа в 15:24 от его соседей.

По прибытии на указанное место патрульные эвакуировали жителей квартир подъезда.

При этом следственно-оперативная группа обнаружила спящим мужчину, который, как оказалось, и угрожал взорвать здание.

Взрывоопасных предметов или веществ в его доме полицейские не обнаружили. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила 46-летнего мужчину в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

Что говорят очевидцы

Как сообщает телеканал "Украина 24" со ссылкой на жителей дома, полицейские прибыли на место вызова очень быстро и сразу начали масштабную эвакуацию.

"Полиции было много, людей за руки вытягивали на улицу, все люди бежали", – рассказала жительница дома Валентина Козак.

Жильцов дома после эвакуации довольно долго не пускали внутрь – полицейские пытались поговориться с мужчиной и вывести его на улицу.

Также приезжали газовики и проверяли, нет ли каких-то технических неполадок в подъезде. Пускать людей в доме начали только около 18:00.

По данным местного телеграм-канала "Труха Харьков", мужчина не впервые беспокоит жильцов дома, но такого масштаба инцидента еще не было.

Напомним, вечером 8 августа в Ингулецком районе Кривого Рога мужчина подорвал себя при помощи гранаты.