У Харкові чоловік погрожував підірвати багатоповерхівку: чим завершилося (фото, відео)

Чоловік обіцяв підірвати будинок у Харкові / колаж "Сьогодні"
У Харкові чоловік погрожував підірвати житловий багатоповерховий будинок по вулиці Дніпровській, через що поліції довелося евакуювати жителів квартир одного з під'їздів.
Про це повідомила прес-служба поліції Харківської області.
Повідомлення про те, що житель 9-поверхівки погрожує підірвати під'їзд будинку, надійшло в поліцію 8 серпня о 15:24 від його сусідів.
Після прибуття на вказане місце патрульні евакуювали жителів квартир під'їзду.
При цьому слідчо-оперативна група виявила сплячого чоловіка, який, як виявилося, і погрожував підірвати будівлю.
Вибухонебезпечних предметів або речовин у його будинку поліцейські не виявили. На місце викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка доставила 46-річного чоловіка в Харківську обласну клінічну психіатричну лікарню №3.
Що кажуть очевидці
Як повідомляє телеканал "Україна 24" з посиланням на мешканців будинку, поліцейські прибули на місце виклику дуже швидко і відразу почали масштабну евакуацію.
"Поліції було багато, людей за руки витягали на вулицю, всі люди бігли", – розповіла мешканка будинку Валентина Козак.
Мешканців будинку після евакуації досить довго не пускали всередину – поліцейські намагалися поговорити з чоловіком і вивести його на вулицю.
Також приїжджали газовики і перевіряли, чи немає якихось технічних неполадок у під'їзді. Пускати людей в будинок почали тільки близько 18:00.
За даними місцевого телеграм-каналу "Труха Харків", чоловік не вперше турбує мешканців будинку, але такого масштабу інциденту ще не було.
Нагадаємо, увечері 8 серпня в Інгулецькому районі Кривого Рогу чоловік підірвав себе за допомогою гранати.
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