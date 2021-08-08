У Харкові чоловік погрожував підірвати багатоповерхівку: чим завершилося (фото, відео)

У харківську поліцію 8 серпня о 15:24 надійшло повідомлення від мешканців дев’ятиповерхівки, що їхній сусід погрожує підірвати під'їзд

Чоловік обіцяв підірвати будинок у Харкові / колаж "Сьогодні"

У Харкові чоловік погрожував підірвати житловий багатоповерховий будинок по вулиці Дніпровській, через що поліції довелося евакуювати жителів квартир одного з під'їздів.

Про це повідомила прес-служба поліції Харківської області.

Повідомлення про те, що житель 9-поверхівки погрожує підірвати під'їзд будинку, надійшло в поліцію 8 серпня о 15:24 від його сусідів.

Після прибуття на вказане місце патрульні евакуювали жителів квартир під'їзду.

При цьому слідчо-оперативна група виявила сплячого чоловіка, який, як виявилося, і погрожував підірвати будівлю.

Вибухонебезпечних предметів або речовин у його будинку поліцейські не виявили. На місце викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка доставила 46-річного чоловіка в Харківську обласну клінічну психіатричну лікарню №3.

Що кажуть очевидці

Як повідомляє телеканал "Україна 24" з посиланням на мешканців будинку, поліцейські прибули на місце виклику дуже швидко і відразу почали масштабну евакуацію.

"Поліції було багато, людей за руки витягали на вулицю, всі люди бігли", – розповіла мешканка будинку Валентина Козак.

Мешканців будинку після евакуації досить довго не пускали всередину – поліцейські намагалися поговорити з чоловіком і вивести його на вулицю.

Також приїжджали газовики і перевіряли, чи немає якихось технічних неполадок у під'їзді. Пускати людей в будинок почали тільки близько 18:00.

За даними місцевого телеграм-каналу "Труха Харків", чоловік не вперше турбує мешканців будинку, але такого масштабу інциденту ще не було.

Нагадаємо, увечері 8 серпня в Інгулецькому районі Кривого Рогу чоловік підірвав себе за допомогою гранати.