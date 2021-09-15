В Харькове ночью сгорели шесть автомобилей, среди них авто начальника отдела полиции (фото, видео)

На место ЧП выезжали спасатели. Фото: ГСЧС

На автостоянке жилого района в Харькове ночью горели шесть автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 03:28 15 сентября. На место происшествия направили три отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль Toyota Rav 4 на площади 5 квадратных метров.

Открытое пламя нанесло ущерб еще пяти авто, стоявшим вплотную: двум Toyota Camry, еще одной Toyota Rav 4, а также Daewoo Lanos и Hyundai IX. У всех – разные степени повреждения.

"Спасатели немедленно приняли меры по тушению пожара. Горящие автомобили спасатели покрыли слоем пены. Огонь локализован в 03:36, а в 04:35 – ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба сейчас выясняются.

В соцсетях пишут, что Toyota Rav 4 принадлежит начальнику отдела полиции города.

Горящие автомобили спасатели покрыли слоем пены. Фото: ГСЧС

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