У Харкові вночі згоріли шість автомобілів, серед них авто начальника відділу поліції (фото, відео)

На місце НП виїжджали рятувальники. Фото: ГСЧС
На автостоянці житлового району в Харкові вночі горіли шість автомобілів.
Як розповіли в пресслужбі ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 3:28 15 вересня. На місце події направили три відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах.
На момент прибуття рятувальників вогнем повністю був охоплений автомобіль Toyota Rav 4 на площі 5 квадратних метрів.
Відкрите полум'я також завдало шкоди ще п'ятьом авто, що стояли впритул: двом Toyota Camry, ще одному Toyota Rav 4, а також Daewoo Lanos і Hyundai IX. У всіх – різні ступені пошкодження.
"Рятувальники негайно вжили заходи щодо гасіння пожежі. Палаючі автомобілі рятувальники вкрили шаром піни. Вогонь локалізований о 03:36, а о 04:35 ліквідований. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.
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Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі з'ясовуються.
У соцмережах пишуть, що Toyota Rav 4 належить начальнику відділу поліції міста.
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