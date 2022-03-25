В Харькове оккупанты обстреляли из "Градов" пункт выдачи гумпомощи в больнице

Российские войска бомбардируют город / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 25 марта в Основянском районе Харькова оккупанты обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь. В результате обстрела четыре человека погибли.

Об этом сообщает глава Харьковской области Олег Синегубов в Telegram.

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Отмечается, что кроме погибших еще есть 7 раненых.

"Очевидно, что враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи", – написал Синегубов.

По его словам, вчера днем российские войска также обстреляли пункт выдачи "Новой почты", 6 человек погибли, 17 – пострадавших.

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Обстрелы Харькова

24 марта оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. Несколько человек получили ранения.

Российские оккупанты разрушили 972 здания в Харькове, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.

Также Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракета "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.

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Оккупанты обстреляли рынок "Барабашово", в результате чего погиб один мирный житель.