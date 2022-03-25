У Харкові окупанти обстріляли із "Градів" пункт видачі гумдопомоги у лікарні

Російські війська бомбардують місто / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 25 березня у Основ'янському районі Харкова окупанти обстріляли з артилерії та "Градів" міську поліклініку, де видавали гуманітарну допомогу. Внаслідок обстрілу четверо людей загинуло.

Про це повідомляє голова Харківщини Олег Синєгубов в Telegram.

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Зазначається, що, крім загиблих, ще є 7 поранених.

"Очевидно, що ворог хоче посіяти паніку та перешкоджає отриманню гуманітарної допомоги", – написав Синєгубов.

За його словами, вчора вдень російські війська також обстріляли пункт видачі "Нової пошти", 6 людей загинули, 17 – постраждалих.

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Обстріли Харкова

24 березня окупанти обстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою. Декілька людей отримали поранення.

Російські окупанти зруйнували 972 будівлі у Харкові, з них 778 – це житлові будинки. Проте вже зараз у місті обговорюють, як відновлюватимуть Харків.

Також Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракета "Калібр", випущеними з кораблів Чорноморського флоту РФ

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Окупанти обстріляли ринок "Барабашово", внаслідок чого загинув один мирний житель.