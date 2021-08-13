В Харькове открыли киноконцертный зал "Украина". Как он выглядит после реконструкции

ККЗ «Украина» открыл свои двери после реконструкции. Коллаж "Сегодня"

В Харькове, где начали обновлять трамвайный парк, в саду имени Шевченко после реконструкции открылся киноконцертный зал "Украина". Это памятник архитектуры местного значения и знаковый объект для харьковчан.

Об открытии ККЗ "Украина" сообщается на сайте Харьковского городского совета.

И.о. городского головы Харькова Игорь Терехов поздравил жителей Харькова с возвращением концертной площадки.

Фото: Харьковский горсовет

Он отметил, что в ходе реконструкции архитекторы и строители смогли сохранить уникальное убранство зала и в то же время сделать его современным.

Фото: Харьковский горсовет

"Было затрачено много сил, научной и конструкторской мысли, применены неординарные строительные решения. Мы сохранили все детали, которые так любили харьковчане, – шрифт букв на фасаде, мозаику, подсветку. А внутри сделали очень качественную акустику, которая порадует даже искушенных ценителей музыки", – сказал Терехов.

Фото: Харьковский горсовет

Первой группой, выступившей на сцене обновленного концертного зала, стала ВИА "Синяя птица", исполнившая свои хиты. Представители всех организаций, которые были задействованы в реконструкции ККЗ "Украина", строители, ученые и проектанты получили Благодарности городского головы.

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Фото: Харьковский горсовет

Коротко о концертном зале

Киноконцертный зал "Украина" открыли в 1963 году, он сразу же стал излюбленным местом культурного отдыха для харьковчан. Здание является памятником архитектуры местного значения.

Спроектировали зал архитекторы Вадим Васильев, Юрий Плаксиев, Владимир Реусов и инженер Лев Фридган.

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