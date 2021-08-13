У Харкові відкрили кіноконцертний зал "Україна". Як він виглядає після реконструкції

ККЗ «Україна» відкрив свої двері після реконструкції. Колаж "Сьогодні"
У Харкові, де почали оновлювати трамвайний парк, у саду імені Шевченка після реконструкції відкрився кіноконцертний зал "Україна". Це пам'ятка архітектури місцевого значення і знаковий об'єкт для харків'ян.
Про відкриття ККЗ "Україна" повідомляється на сайті Харківської міської ради.
В.о. міського голови Харкова Ігор Терехов привітав жителів Харкова з поверненням концертного майданчика.
Він зазначив, що в ході реконструкції архітектори і будівельники змогли зберегти унікальне оздоблення залу і водночас зробити його сучасним.
"Було витрачено багато сил, наукової та конструкторської думки, застосовані неординарні будівельні рішення. Ми зберегли всі деталі, які так любили харків'яни, – шрифт букв на фасаді, мозаїку, підсвічування. А всередині зробили дуже якісну акустику, яка порадує навіть досвідчених поціновувачів музики", – сказав Терехов.
Першою групою, яка виступила на сцені оновленого концертного залу, стала ВІА "Синій птах", яка виконала свої хіти. Представники всіх організацій, задіяні в реконструкції ККЗ "Україна", будівельники, науковці та проєктанти отримали Подяки міського голови.
Коротко про концертний зал
Кіноконцертний зал "Україна" відкрили 1963 року, він відразу ж став улюбленим місцем культурного відпочинку для харків'ян. Будівля є пам'ятником архітектури місцевого значення.
Спроєктували зал архітектори Вадим Васильєв, Юрій Плаксієв, Володимир Реусов і інженер Лев Фрідган.
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