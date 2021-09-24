В Харькове парень со скрипкой устроил концерт на крыше троллейбуса – чем все закончилось (видео)

В Харькове парень играл на скрипке на крыше троллейбуса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове парень устроил концерт со скрипкой на крыше троллейбуса. Он залез на крышу электротранспорта и во время движения играл на инструменте. Однако шоу длилось не долго, спустя какое-то время его заметил водитель

Видео опубликовали в Telegram-канале Perepichka News.

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Инцидент случился на Московском проспекте.

На кадрах видно, как парень забрался на крышу троллейбуса со скрипкой в ​​руках. Когда коммунальный транспорт тронулся, он начал играть.

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Однако закончить концерт юноша не успел – его заметили и водитель вылез к нему, отчитал и дал пару подзатыльников. На фоне видео слышно, как пассажиры троллейбуса тоже возмущаются увиденным и говорят ему слезать.

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