У Харкові хлопець зі скрипкою влаштував концерт на даху тролейбуса – чим все закінчилося (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові хлопець влаштував концерт зі скрипкою на даху тролейбуса. Він заліз на дах електротранспорту і під час руху грав на інструменті. Однак шоу тривало не довго, через якийсь час його помітив водій
Відео опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.
Інцидент трапився на Московському проспекті.
На кадрах видно, як хлопець заліз на дах тролейбуса зі скрипкою в руках. Коли комунальний транспорт рушив, він почав грати.
Однак закінчити концерт юнак не встиг – його помітили і водій виліз до нього, насварив і дав пару потиличників. На фоні відео чутно, як пасажири тролейбуса теж обурюються побаченим і кажуть йому злазити.
Екстрим – нова тенденція у світі
Після появи інтернету і соцмереж все більше молодих людей у всьому світі йдуть на небезпечні вчинки. Деякі блогери навіть ризикують життям, щоб стати популярними в соцмережах. Але не завжди це закінчується добре.
Для подібних випадків створили і премію Дарвіна, яка щорічно присуджується особам, які найбільш дурним способом померли або втратили здатність мати дітей.
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