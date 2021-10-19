В Харькове передают ухудшение погоды – прогноз на 19 октября (карта)

Харьковчан ждет похолодание / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове, сегодня, 19 октября, ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется максимум до 12 градусов тепла.

Об этом сообщают данные Укргидрометцентра.

Реклама

Синоптики прогнозируют небольшой дождь и пасмурную погоду. Температура воздуха ночью опустится до 3-5 градусов, а днем поднимется до 10-12 градусов тепла.

Карта погоды в Харьковской области 19 октября / Фото: Укргидрометцентр

Какой будет погода в Украине в октябре?

Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Реклама

Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

Читайте также

В Буковеле прошел первый снег . Непогода засыпала горную местность и горнолыжные курорты.

. Непогода засыпала горную местность и горнолыжные курорты. Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.