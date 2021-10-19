У Харкові передають погіршення погоди – прогноз на 19 жовтня (карта)

Харків'ян чекає похолодання / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові, сьогодні, 19 жовтня, очікується невеликий дощ. Днем температура повітря підніметься максимум до 12 градусів тепла.
Про це повідомляють дані Укргідрометцентру.
Синоптики прогнозують невеликий дощ і похмуру погоду. Температура повітря вночі опуститься до 3-5 градусів, а вдень підніметься до 10-12 градусів тепла.
Якою буде погода в Україні в жовтні?
У другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.
Середня місячна температура в жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.
Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.
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