В Харькове потерялся мини-пиг – искали всем городом (фото, видео)

В Харькове потерялась свинка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове в районе Коммунального рынка потерялся мини-пиг – карликовая домашняя свинка. Кадры с животным быстро распространились по Сети.

Соответствующее объявление опубликовали в группе поиска животных в Харькове и области в Facebook.

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Детали инцидента

В одном ролике можно увидеть, как люди пытаются поймать свинку, но им это не удается.

Как сообщила жительница Харькова Ангелина "Суспільному", мини-пиг по кличке Клео принадлежит ее племяннику.

Животному 9 месяцев, оно розового цвета и жило в квартире.

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В результате около 23 вечера поросенка поймала женщина. Маленький Клео не пострадал.

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