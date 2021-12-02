У Харкові загубився мініпіг – шукали всім містом (фото, відео)

У Харкові загубилася свинка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові у районі Комунального ринку загубився мініпіг - карликова домашня свинка. Кадри з твариною швидко поширилися по Мережі.

Відповідне оголошення опублікували у групі пошуку тварин у Харкові та області у Facebook.

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Деталі інциденту

В одному ролику можна побачити, як люди намагаються зловити свинку, але їм це не вдається.

Як повідомила мешканка Харкова Ангеліна "Суспільному", мініпіг на прізвисько Клео належить її племіннику.

Тварині 9 місяців, вона рожевого кольору і жила в квартирі.

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У підсумку близько 23 вечора порося упіймала жінка. Маленький Клео не постраждав.

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