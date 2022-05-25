В Харькове произошла жуткая стрельба, есть погибшие

При задержании правонарушитель был обезврежен/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Харькове произошла стрельба в районе Холодной Горы. Неизвестный мужчина открыл огонь из автомата.

Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

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На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полки полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был обезврежен.

"На место происшествия прибыли руководство главка, работают две следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория. Собираются вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия, личности участников перестрелки", — говорится в сообщении.

Следователям сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

"Суспільному" удалось выяснить, что в результате стрельбы погибли по меньшей мере два человека. Отмечается, что один из погибших был одет в военную форму, найден в расстрелянном микроавтобусе. Второй убитый человек – гражданский, его тело было неподалеку.

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Оккупанты бьют по Харькову

Ночью 20 мая российские оккупанты снова штурмовали Харьков. В городе раздалось несколько взрывов. Перед этим там объявили воздушную тревогу.

Первые сообщения о взрывах появились в 3:08. Взрывы были слышны в разных районах Харькова. Местных жителей попросили соблюдать правила двух стен от окон.

После этого в Сети начали публиковать фото "прилетов", на которых был виден дым.

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