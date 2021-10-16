В Харькове пять бойцовских собак разорвали хозяйку

В Харькове собаки загрызли хозяйку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове пять бойцовских собак породы мастиф загрызли пожилую хозяйку. Ее тело во дворе нашли соседка.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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Трагедия произошла 16 октября около 17:00. Соседка погибшей заявила копам, что нашла тело 81-летней женщины, которую загрызли собаки. По адресу выезжали полицейские и следователи.

Фото: Труха Харьков

Погибшая и ее дочь удерживали в домовладении 5 собак бойцовской породы. В Сети пишут, что это были собаки породы мастиф.

Фото Нацполиции

Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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