У Харкові п'ять бійцівських собак розірвали господиню

У Харкові собаки загризли жінку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові п'ять бійцівських собак породи мастиф загризли літню господиню. Її тіло у дворі знайшли сусідка.

Про це повідомили в Нацполіціі.

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Трагедія сталася 16 жовтня близько 17:00. Сусідка загиблої заявила копам, що знайшла тіло 81-річної жінки, яку загризли собаки. За адресою виїжджали поліцейські і слідчі.

Фото: Труха Харків

Загибла і її дочка утримували в домоволодінні 5 собак бійцівської породи. У Мережі пишуть, що це були собаки породи мастиф.

фото Нацполіціі

Дані про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

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Що робити, якщо на вас нападає собака?