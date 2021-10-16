У Харкові п'ять бійцівських собак розірвали господиню

У Харкові собаки загризли жінку / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові п'ять бійцівських собак породи мастиф загризли літню господиню. Її тіло у дворі знайшли сусідка.
Про це повідомили в Нацполіціі.
Трагедія сталася 16 жовтня близько 17:00. Сусідка загиблої заявила копам, що знайшла тіло 81-річної жінки, яку загризли собаки. За адресою виїжджали поліцейські і слідчі.
Загибла і її дочка утримували в домоволодінні 5 собак бійцівської породи. У Мережі пишуть, що це були собаки породи мастиф.
Дані про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Що робити, якщо на вас нападає собака?
- Озбройтеся (сумка, парасолька, ключі, палиця, каміння, пляшка) – усе, що є при собі і під рукою. Цілком можливо, що ще на цій стадії собака відступить.
- Не верещіть на високих нотах, відганяйте собаку голосно і впевнено.
- Ніколи не слід нападати першим. Починайте відступати спокійно і повільно. Ніколи не повертайтеся до собаки спиною.
- Якщо собака все ж кинувся – кидайте підібраний пісок їй в очі або нанесіть удар у ніс або очі.
- Якщо це зробити не встигли, спробуйте схопити собаку за задні лапи і як слід докласти об стіну або асфальт.
- У разі якщо боротися з собакою ви не можете, закрийте руками шию. Найімовірніше собака буде атакувати руки, ноги і шию, однак тільки укус в шию може довести до летального результату.
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