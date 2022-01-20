В Харькове снова ищут бомбы во всех школах

Взрывотехнические службы работают на местах ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове 20 января "минировали" все школы. Полиция области подтвердила факт того, что неизвестный сообщил о минировании, пишет "Сегодня".
"Такое сообщение поступило утром. Сейчас продолжается проверка учебных заведений", – сообщила нам сотрудник пресс-службы областной полиции Оксана Калмыкова.
Волна минирований в Украине
В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:
- 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.
- 26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".
- В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.
- А вечером 25 декабря перекрыли мост Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.
Раньше мы писали:
- 12 и 13 января по Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. Все это имеет признаки хорошо спланированной акции.
- Полицейские заявляют, что волна "минирований" в Украине имеет признаки гибридной войны против нашей страны.