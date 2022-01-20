В Харькове снова ищут бомбы во всех школах

Взрывотехнические службы работают на местах ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове 20 января "минировали" все школы. Полиция области подтвердила факт того, что неизвестный сообщил о минировании, пишет "Сегодня".

"Такое сообщение поступило утром. Сейчас продолжается проверка учебных заведений", – сообщила нам сотрудник пресс-службы областной полиции Оксана Калмыкова.

Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:

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28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.

26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".

в аэропорту "Одесса". В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.

Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно. А вечером 25 декабря перекрыли мост Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

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