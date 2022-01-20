У Харкові знову шукають бомби в усіх школах

Вибухотехнічні служби працюють на місцях НП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові 20 січня "мінували" всі школи. Поліція області підтвердила факт того, що невідомий повідомив про мінування, пише "Сьогодні".

"Таке повідомлення надійшло вранці. Нині триває перевірка навчальних закладів", – повідомила нам співробітниця пресслужби обласної поліції Оксана Калмикова.

Хвиля мінувань в Україні

Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали псевдомінування:

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28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.

26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса".

в аеропорту "Одеса". Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він збирається підірвати дистанційно.

України закладено вибухівку, яку він збирається підірвати дистанційно. А увечері 25 грудня перекрили міст Патона в обидва боки. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.

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