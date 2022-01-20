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У Харкові знову шукають бомби в усіх школах

Ігор Сєров, Ольга Кравченко
20 січня, 11:13
Правоохоронні органи розпочали перевірку та обстеження всіх шкіл

Вибухотехнічні служби працюють на місцях НП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові 20 січня "мінували" всі школи. Поліція області підтвердила факт того, що невідомий повідомив про мінування, пише "Сьогодні".

"Таке повідомлення надійшло вранці. Нині триває перевірка навчальних закладів", – повідомила нам співробітниця пресслужби обласної поліції Оксана Калмикова.

Хвиля мінувань в Україні

Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали псевдомінування:

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  • 28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.
  • 26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибухув аеропорту "Одеса".
  • Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він збирається підірвати дистанційно.
  • А увечері 25 грудня перекрили міст Патона в обидва боки. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.

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