В Харькове Tesla столкнулась с иномаркой. Второе авто перевернулось – фото и видео

В ДТП в Харькове попала элитная иномарка. Коллаж "Сегодня"
В Харькове, где сын нардепа-миллионера Фельдмана попал в аварию, на пересечении улиц Валентиновской и Гвардейцев-Широнинцев дорогу не поделили Tesla и Nissan. В результате ДТП второе авто перевернулось на крышу.
Об этом сообщили в Telegram-канале "ХС Харьков".
В Одессе столкнулись четыре авто. Одна из машин протаранила остановку, есть пострадавший
В Сети пишут, что Nissan поворачивал на перекрестке, а Tesla на ехала на зеленый свет прямо в сторону улицы Тракторостроителей.
На место выехали медики скорой помощи и полицейские. Все участники происшествия отделались царапинами.
Главная причина ДТП в Украине
Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. По информации полиции, больше всего аварий случилось из-за таких причин:
- нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;
- превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;
- несоблюдение дистанции – 14 675 случаев;
Напомним, ранее во Львовской области по дороге в сторону поселка городского типа Брюховичи столкнулись Porsche 718 Boxter (982) и фура.
Кроме того, ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус.