У Харкові Tesla зіткнулася з іномаркою. Друге авто перевернулося – фото і відео

У ДТП в Харкові потрапила елітна іномарка. Колаж "Сьогодні"

В Харкові, де син нардепа-мільйонера Фельдмана потрапив в аварію, на перетині вулиць Валентинівської і Гвардійців-Широнінців дорогу не поділили Tesla і Nissan. У результаті ДТП друге авто перевернулося на дах.

Про це повідомили в Telegram-каналі "ХС Харків".

У Мережі пишуть, що Nissan повертав на перехресті, а Tesla на їхала на зелене світло прямо в сторону вулиці Тракторобудівників.

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На місце виїхали медики швидкої допомоги і поліцейські. Усі учасники події відбулися подряпинами.

У Nissan розбилося заднє скло, речі випали з авто. Фото: Труха Харків

Фото: Харків Life

Головна причина ДТП в Україні

Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. За інформацією поліції, найбільше аварій сталося через такі причини:

порушення правил маневрування – 35 947 випадків; перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків; недотримання дистанції – 14 675 випадків;

Нагадаємо, раніше у Львівській області по дорозі в сторону селища міського типу Брюховичі зіткнулися Porsche 718 Boxter (982) і фура.

Крім того, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус .