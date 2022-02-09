В Харькове учительница повалила школьника на стол: мы узнали, что ей грозит

В харьковской школе проверяют ЧП с нападением учительницы на ученика. Фото: коллаж "Сегодня"

Полиция Харьковской области начали проверять факт того, что учительница распускала руки на ученика. На опубликованных кадрах видно, как педагог якобы тянет за руку школьника и едва ли не душит его.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Новые детали

Сейчас ювенальная полиция Киевского района Харькова проводит проверку. При этом от родителей не поступало жалоб на учителя.

"Сейчас опрашиваем учителя и родителей, чтобы понять обстоятельства, которые предшествовали этому. Если, например, учитель, пресекла драку детей, то это один нюанс. Выясняем, что именно произошло, потому как в наличии есть только отрезок видео от 31 января", – сообщил нам помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков.

Что произошло?

На ролике можно увидеть, как учительница английского языка схватила за руку школьника и повела через весь класс. Затем она стала повышать голос на мальчика, повалила на стол и продолжала давить на его руку.

За кадром слышно, как другие ученики утверждают, что педагог пыталась душить школьника.

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"Вот как нынче обращаются с детьми в 77 школе. На видео свои руки распускает училка английского языка", – написали под видео.

Реакция Сети

По поводу этой ситуации мнение пользователей сети разделилось. Кто-то встал на защиту учительницы, а кто-то сделал виновным ученика:

"А ничего, когда на уроках деточки посылают учителей на три веселых буквы?"

"А предисторию можно? Она ж его не просто так в себя начала приводить"

"Она же его не послала, просто спросила "где ты сидишь?", и отвела к месту и все. В чем заключается плохое обращение?"

"Пи**а ей"

"Чтобы ребенок ни сделал, никто не имеет права из учителей так себя вести – хватать и тащить под локти и т.д."

В Одессе учительница с линейкой напала на ученика

В Одессе в школе учительница избила ученика линейкой. Неприятный инцидент произошел на уроке в 5-м классе в учебном учреждении №92.

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На опубликованном видео можно увидеть, как в школе №92 учительница во время урока подошла к ученику, схватила с его парты линейку и начала бить мальчика. Ребенок пытался прикрыться от ударов рукой.

"В чем дело? Смотри, чтобы я тебя не забила", – сказала учительница школьнику.

За кадром слышно, как другие ученики начали спрашивать у педагога, зачем она бьет мальчика.

Важно отметить, что после инцидента учительница уже не работает в школе.

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