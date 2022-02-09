У Харкові вчителька повалила школяра на стіл: ми дізналися, що їй загрожує

У харківській школі перевіряють НП з нападом вчительки на учня. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліція Харківської області почали перевіряти факт того, що вчителька розпускала руки на учня. На опублікованих кадрах видно, як нібито педагог тягне за руку школяра і мало не душить його.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Нові деталі

Наразі ювенальна поліція Київського району Харкова проводить перевірку. При цьому від батьків не надходили скарги на вчителя.

"Зараз опитуємо вчителя та батьків, щоб зрозуміти обставини, які передували цьому. Якщо, наприклад, вчитель, запобігла бійці дітей, то це один нюанс. З'ясовуємо, що саме сталося, бо є лише відрізок відео від 31 січня", – повідомив нам помічник начальника ГУНП у Харківській області В'ячеслав Марков.

Що сталося?

На ролику можна побачити, як вчителька англійської мови схопила за руку школяра і повела через весь клас. Потім вона почала підвищувати голос на хлопчика, повалила на стіл і продовжувала тиснути на його руку.

За кадром чути, як інші учні твердять, що педагог намагалася душити школяра.

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"От як нині поводяться з дітьми у 77-й школі. На відео свої руки розпускає училка англійської мови", – написали під відео.

Реакція Мережі

Щодо цієї ситуації думка користувачів Мережі розділилася. Хтось став на захист вчительки, а хтось зробив винним учня:

"А нічого, коли на уроках діточки посилають вчителів на три веселі літери?"

"А передісторію можна? Вона ж його не просто так почала приводити в себе"

"Вона ж його не послала, просто запитала "де ти сидиш?", і відвела до місця і все. У чому погане ставлення?"

"Пі**а їй"

"Що б дитина не зробила, ніхто не має права з учителів так поводитися – хапати і тягнути під лікті тощо"

В Одесі вчителька з лінійкою напала на учня

В Одесі у школі вчителька побила учня лінійкою. Неприємний інцидент стався на уроці у 5-му класі у навчальній установі №92.

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На опублікованому відео можна побачити, як у школі №92 вчителька під час уроку підійшла до учня, схопила з його парти лінійку та почала бити хлопчика. Дитина намагалася прикритися від ударів рукою.

"У чому річ? Дивись, щоб я тебе не забила", – сказала вчителька школяру.

За кадром чути, як інші учні почали питати у педагога, навіщо б'є хлопчика.

Важливо зазначити, що після інциденту вчителька вже не працює у школі.

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