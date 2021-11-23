В Харькове умер бывший узник фашистских концлагерей Малицкий

Скончался Игорь Малицкий. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 23 ноября, в Харькове в возрасте 96 лет умер ученый, антифашист, бывший узник фашистских концлагерей Игорь Малицкий.

Об этом сообщил Александр Тодорчук на своей странице в Facebook.

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Малицкому было 96 лет

Во время Второй мировой Малицкий прошел страшные концлагеря Аушвиц, Терезин и Маутгаузен. Над ним ставил опыты нацистский "ангел смерти" Йозеф Менгеле, но Малицкий выстоял.

"Называл цирки – концлагерем для животных и вспоминал, как в Аушвице надзиратели тоже заставляли выполнять "трюки" ради развлечения. Написал письмо президенту с призывом запретить издевательство на манеже. В каждом его слове чувствовалась сила, в каждой мысли ясность. Теперь я спокоен за небеса, потому что с Малицким им точно не упасть", – написал Тодорчук.

Что известно об Игоре Малицком?

Игорь Малицкий родился 12 февраля 1925 года в Харькове. Ученый в области технологии и сборочных процессов в машиностроении, заведующий кафедрой технологии машиностроения (с 1979 по 1989) Украинской инженерно-педагогической академии.

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Малицкий известен также как бывший узник фашистских концлагерей, антифашистский деятель, заместитель председателя, председатель Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления, бывших узников фашистских концлагерей. Активно участвовал в воспитании молодежи.

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