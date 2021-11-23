У Харкові помер колишній в'язень фашистських концтаборів Маліцький

Помер Ігор Малицький. Фото: колаж "Сьогодні"
У вівторок, 23 листопада, у Харкові у віці 96 років помер вчений, антифашист, колишній в'язень фашистських концтаборів Ігор Маліцький.
Про це повідомив Олександр Тодорчук на своїй сторінці у Facebook.
Маліцькому було 96 років
Під час Другої світової Маліцький пройшов страшні концтабори Аушвіц, Терезін та Маутгаузен. Над ним ставив досліди нацистський "ангел смерті" Йозеф Менгеле, але Маліцький вистояв.
"Називав цирки – концтабором для тварин і згадував, як у Аушвіці наглядачі теж змушувати виконувати "трюки" заради розваги. Написав лист президенту із закликом заборонити знущання на манежі. В кожному його слові відчувалась сила, в кожній думці – ясність. Тепер я спокійний за небеса, бо з Маліцьким їм точно не впасти", – написав Тодорчук.
Що відомо про Ігоря Маліцького?
Ігор Маліцький народився 12 лютого 1925 року у Харкові. Вчений у галузі технології та складальних процесів у машинобудуванні, завідувач кафедри технології машинобудування (з 1979 по 1989) Української інженерно-педагогічної академії.
Маліцький відомий також як колишній в'язень фашистських концтаборів, антифашистський діяч, заступник голови, голова Харківської обласної ради борців антифашистського опору, колишніх в'язнів фашистських концтаборів. Брав активну участь у вихованні молоді.