В Харькове ветер порвал флаг-рекордсмен Украины (фото)

В кратчайшее время в городе обещают заменить порванный флаг на новый / Коллаж "Сегодня"

В Харькове из-за порывистого ветра порвался флаг Украины на самом высоком флагштоке, который установили ко Дню Независимости в прошлом году. В кратчайшее время флаг заменят на новый.

Фото появились в telegram-канале Типичное ХТЗ.

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Непогода не пощадила

Как пишет сайт Vgorode, во время непогоды на флагштоке на Сергиевской площади приспустили флаг. Но в этот раз из-за ветра полотнище порвалось.

В Харькове ветер разорвал флаг на самом высоком флагштоке в Украине. Фото: ХС

"К сожалению, порывы ветра оказались намного сильнее ожидаемого. В связи с этим флаг в кратчайшее время будет заменен на новый. Его поднимут, когда позволят погодные условия", — сообщили в КП "Харьковзеленбуд".

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В Харькове ветер разорвал флаг на самом высоком флагштоке в Украине. Фото: Типичное ХТЗ

В Киеве мощный ветер повалил деревья и снес рекламные щиты

В Киеве целый день бушевала непогода. Сильный ветер повалил рекламные вывески и деревья. Фото и видео ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.

На улице Елены Пчилки порывом ветра вырвало рекламный щит, разбивший лобовое стекло в машине Mini. На улице Пражской из-за сильного ветра также упал рекламный борд. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Позже стало известно, что на машину с людьми упало дерево на улице Верховинной. В автомобиле было три человека, состояние неизвестно, их забрала "скорая".

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