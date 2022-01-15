В Харькове ветер порвал флаг-рекордсмен Украины (фото)

В кратчайшее время в городе обещают заменить порванный флаг на новый / Коллаж "Сегодня"
В Харькове из-за порывистого ветра порвался флаг Украины на самом высоком флагштоке, который установили ко Дню Независимости в прошлом году. В кратчайшее время флаг заменят на новый.
Фото появились в telegram-канале Типичное ХТЗ.
Непогода не пощадила
Как пишет сайт Vgorode, во время непогоды на флагштоке на Сергиевской площади приспустили флаг. Но в этот раз из-за ветра полотнище порвалось.
"К сожалению, порывы ветра оказались намного сильнее ожидаемого. В связи с этим флаг в кратчайшее время будет заменен на новый. Его поднимут, когда позволят погодные условия", — сообщили в КП "Харьковзеленбуд".
В Киеве мощный ветер повалил деревья и снес рекламные щиты
В Киеве целый день бушевала непогода. Сильный ветер повалил рекламные вывески и деревья. Фото и видео ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.
На улице Елены Пчилки порывом ветра вырвало рекламный щит, разбивший лобовое стекло в машине Mini. На улице Пражской из-за сильного ветра также упал рекламный борд. По предварительной информации, пострадавших нет.
Позже стало известно, что на машину с людьми упало дерево на улице Верховинной. В автомобиле было три человека, состояние неизвестно, их забрала "скорая".