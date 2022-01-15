У Харкові вітер розірвав прапор-рекордсмен України (фото)

У найкоротший час у місті обіцяють замінити порваний прапор на новий / Колаж "Сьогодні"

В Харкові через поривчастий вітер порвався прапор Українина найвищому флагштоку, який встановили минулого року до Дня Незалежності. Найкоротшим часом прапор замінять на новий.

Фото з'явились у telegram-каналі Типове ХТЗ.

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Негода не пощадила

Як пише сайт Vgorode, під час негоди на флагштоку на Сергіївській площі приспустили прапор. Але цього разу через вітер він порвався.

У Харкові вітер розірвав прапор найвищого флагштока в Україні. Фото: ХС

"На жаль, пориви вітру виявилися набагато сильнішими за очікуване. У зв'язку з цим прапор у найкоротший час буде замінено на новий. Його піднімуть, коли дозволять погодні умови", – повідомили у КП "Харківзеленбуд".

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У Харкові вітер розірвав прапор найвищого флагштока в Україні. Фото: Типове ХТЗ

У Києві потужний вітер повалив дерева та зніс рекламні щити

У Києві цілий день вирувала негода. Сильний вітер повалив рекламні вивіски та дерева.Фото та відео НП опублікували очевидці у соцмережах.

На вулиці Олени Пчілки поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в машині Mini. На вулиці Празькій через сильний вітер також впав рекламний борд. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Пізніше стало відомо, що на машину з людьми впало дерево на Верховинній вулиці. В автомобілі було троє людей, стан невідомий, їх забрала "швидка".

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