В Харькове высадился десант РФ – оккупанты напали на военный госпиталь

Военные РФ зашли в Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове ночью 2 марта высадился российский десант. Оккупанты напали на Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

Об этом сообщили в СБУ, пишет пресс-служба Верховной Рады.

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В публикации отметили, что сейчас идут бои между военными РФ и украинскими защитниками.

Ситуация в Харькове

В Харькове прошлые сутки, 1 марта, были очень сложными. Российские оккупанты постоянно наносили удары по инфраструктуре города: