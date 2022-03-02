В Харькове высадился десант РФ – оккупанты напали на военный госпиталь

Военные РФ зашли в Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове ночью 2 марта высадился российский десант. Оккупанты напали на Военно-медицинский клинический центр Северного региона.
Об этом сообщили в СБУ, пишет пресс-служба Верховной Рады.
В публикации отметили, что сейчас идут бои между военными РФ и украинскими защитниками.
Ситуация в Харькове
В Харькове прошлые сутки, 1 марта, были очень сложными. Российские оккупанты постоянно наносили удары по инфраструктуре города:
- Утром в Харькове ракета взорвалась на площади Свободы – центральной площади города. Там базировался волонтерский пункт. Люди сообщают о том, что у них повылетали стекла из окон, горел оперный театр. В результате было частично разрушено здание ОГА и прилегающих зданий. Под завалами остались люди.
- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.
- В результате очередного авиаудара России по Харькову вечером погибли пять мирных жителей. Снаряд попал прямо в жилой дом по проспекту Ново-Баварский.
- Поздно вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище. Около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. По предварительным данным, есть погибшие.
- Ночью 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по казармам летного училища в Харькове, расположенном на улице на Клочковской, 228.