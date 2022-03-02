У Харкові висадився десант РФ – окупанти напали на військовий шпиталь

Військові РФ зайшли до Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові вночі 2 березня висадився російський десант. Окупанти напали на Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.
Про це повідомили в СБУ, пише пресслужба Верховної Ради.
У публікації зазначили, що зараз тривають бої між військовими РФ та українськими захисниками.
Ситуація у Харкові
У Харкові минула доба, 1 березня, була дуже складною. Російські окупанти постійно завдавали ударів по інфраструктурі міста:
- Вранці в Харкові ракета вибухнула на площі Свободи – центральній площі міста. Там базувався волонтерський пункт. Люди повідомляють про те, що в будинках повилітали шибки з вікон, горів оперний театр. Було частково зруйновано будівлю ОДА та прилеглі будівлі. Під завалами лишилися люди.
- Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання в Харкові. За словами очевидців, є жертви.
- Унаслідок чергового авіаудару Росії по Харкову ввечері загинуло п'ять мирних жителів. Снаряд влучив просто в житловий будинок на проспекті Ново-Баварський.
- Пізно увечері 1 березня ворог продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар припав на танкове училище. Близько 6 ракет прилетіли в кадетський корпус. За попередніми даними, є загиблі.
- Вночі 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по казармах льотного училища у Харкові на вулиці Клочківській, 228.