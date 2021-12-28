В Харьковской области на охоте погиб известный хирург

Медик работал во второй городской больнице / Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области на охоте погиб известный на Полтавщине хирург. Он получил смертельное ранение.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Харьковской области.

Детали

Мужчине, который получил ранение, было 39 лет. Он получил травму, несовместимую с жизнью.

"Случай квалифицирован по статье "Убийство по неосторожности". Также полиция установила, что погиб один из участников компании, которая приехала поохотиться", – сообщила пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник.

Был известным хирургом

Как мы выяснили, речь идет о Романе Ростовском – известном хирурге из 2-й горбольницы Полтавы.

Его коллеги рассказали, что сегодня, 28 декабря, проходят его поминки. Они уточнили, что на счету этого медика немало новых профессиональных методик и наград.

Что запрещается на охоте:

направлять оружие на человека или домашних животных;

передавать его в другие руки, предварительно не осмотрев и не разрядив;

стрелять без надобности;

охотиться в запрещенных местах и в темное время суток;

использовать неохотничье (в том числе военное) огнестрельное, пневматическое и другое стрелковое оружие, а также нарезное огнестрельное оружие.

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