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У Харківській області на полюванні загинув відомий хірург

Ігор Сєров, Валентина Шаповал
28 грудня, 16:25
Чоловікові було 39 років, а на його рахунку чимало професійних методик і нагород

Медик працював у другій міській лікарні / Колаж "Сьогодні"

У Харківській області на полюванні загинув відомий на Полтавщині хірург. Він отримав смертельне поранення.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили в поліції Харківської області.

Деталі

Чоловікові, який зазнав поранення, було 39 років. Він отримав травму, несумісну із життям.

"Випадок кваліфікований за статтею "Вбивство з необережності. Також поліція встановила, що загинув один з учасників компанії, яка приїхала пополювати", – повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

Був відомим хірургом

Як ми з'ясували, йдеться про Романа Ростовського – відомого хірурга з 2-ї міськлікарні Полтави.

Його колеги розповіли, що сьогодні, 28 грудня, проводять його поминки. Вони уточнили, що на рахунку цього медика чимало нових професійних методик та нагород.

Що забороняється на полюванні:

  • наставляти зброю на людину або свійських тварин;
  • передавати її в інші руки, попередньо не оглянувши і не розрядивши;
  • стріляти без потреби;
  • полювати в недозволених місцях та у темний час доби;
  • використовувати немисливську (зокрема, військову) вогнепальну, пневматичну та іншу стрілецьку зброю, а також нарізну вогнепальну зброю.

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