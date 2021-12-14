В Харьковской области полицейский продавал наркотики прямо в суде

ДБР задержало полицейского, продававшего наркотики / Фото: Коллаж: Сегодня
Сотрудники ДБР задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, сбывавшего задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора.
Об этом пишет пресс-служба ДБР.
Передавал наркотики в суде
Полицейский входил в состав конвоя, перемещавшего арестованных из Харьковского следственного изолятора в суд. Полицейский умудрялся передавать наркотические вещества задержанным даже в помещении суда. После этого он контролировал, чтобы его "клиентов" не осматривали при возвращении в следственный изолятор.
Деньги за такие услуги полицейский получал непосредственно во время продажи или впоследствии от родственников арестованных.
Что будет с полицейским
Решается вопрос по поводу сообщения полицейскому о подозрении в сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Устанавливаются каналы поступления в полицейские наркотические вещества.
В "Борисполе" поймали иностранца с чемоданом наркотиков
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34-летний мужчина пытался вывезти их из Украины в Стамбул. В дорожном чемодане авиапассажира, следовавшего через "зеленый коридор", среди личных вещей находилось 56 тысяч капсул медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) торгового бренда Pfizer.
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