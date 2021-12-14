На Харківщині поліцейський продавав наркотики прямо в суді

ДБР затримало поліцейського, який продавав наркотики / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітники ДБР затримали поліцейського Чугуївського райуправління у Харківській області, який збував затриманим наркотики у приміщеннях суду та слідчого ізолятора.

Про це пише прес-служба ДБР.

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Передавав наркотики у суді

Поліцейський входив до складу конвою, який переміщував арештованих із Харківського слідчого ізолятора до суду. Поліцейський примудрявся передавати наркотичні речовини затриманим навіть у приміщенні суду. Після цього він контролював, щоб його "клієнтів" не оглядали під час повернення до слідчого ізолятора.

Гроші за такі послуги поліцейський отримував безпосередньо під час продажу або згодом від заарештованих родичів.

Що буде з поліцейським

Вирішується питання стосовно повідомлення поліцейському про підозру у збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

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Встановлюються канали надходження до поліцейських наркотичних речовин.

У "Борисполі" спіймали іноземця з валізою наркотиків

Київські митники в аеропорту "Бориспіль" виявили у кувейтця цілу валізу наркотику "Лірика". У громадянина Кувейту вилучили понад 56 тисяч капсул (близько 4 тисяч блістерів) медичного препарату, який при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.

34-річний чоловік намагався вивезти їх із України до Стамбула. У дорожній валізі авіапасажира, що прямував через "зелений коридор", серед особистих речей було 56 тисяч капсул медичного препарату "Лірика" (прегабалін) торгового бренду Pfizer.

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