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В Харьковской области пройдут масштабные учения

Валентина Шаповал
15 февраля, 10:42
Учения пройдут в условиях, которые максимально будут приближенные к реальным

Правоохранители будут использовать спецтехнику/Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 15 февраля, в Харьковской области СБУ начнет многоэтапные контрдиверсионные учения. Из-за этого могут быть временные ограничения.

Об этом сообщает СБУ Харьковской области.

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Какие могут быть ограничения

Правоохранители могут ограничивать:

  • передвижение людей и транспорта,
  • проверять документы,
  • осматривать автомобили.

Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Также будет использоваться специальная техника и вооружение.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность", – сообщили в СБУ.

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