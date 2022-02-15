В Харьковской области пройдут масштабные учения

Правоохранители будут использовать спецтехнику/Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 15 февраля, в Харьковской области СБУ начнет многоэтапные контрдиверсионные учения. Из-за этого могут быть временные ограничения.

Об этом сообщает СБУ Харьковской области.

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Какие могут быть ограничения

Правоохранители могут ограничивать:

передвижение людей и транспорта,

проверять документы,

осматривать автомобили.

Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Также будет использоваться специальная техника и вооружение.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность", – сообщили в СБУ.

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Угроза российской агрессии

Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.

12 января была обнародована интерактивная карта , на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.

, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.

возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении. НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

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