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На Харківщині пройдуть масштабні навчання

Валентина Шаповал
15 лютого, 10:42
Навчання пройдуть в умовах, які максимально будуть наближені до реальних

Правоохоронці використовуватимуть спецтехніку/Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 15 лютого, у Харківській області СБУ розпочне багатоетапні контрдиверсійні навчання. Через це можуть бути тимчасові обмеження.

Про це повідомляє СБУ Харківської області.

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Які можуть бути обмеження

Правоохоронці можуть обмежувати:

  • пересування людей та транспорту,
  • перевіряти документи,
  • оглядати автомобілі.

Навчання відбуватимуться за умов, максимально наближених до реальних. Також використовуватиметься спеціальна техніка та озброєння.

"СБУ просить громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу", – повідомили у СБУ.

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