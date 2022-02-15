На Харківщині пройдуть масштабні навчання

Правоохоронці використовуватимуть спецтехніку/Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 15 лютого, у Харківській області СБУ розпочне багатоетапні контрдиверсійні навчання. Через це можуть бути тимчасові обмеження.
Про це повідомляє СБУ Харківської області.
Які можуть бути обмеження
Правоохоронці можуть обмежувати:
- пересування людей та транспорту,
- перевіряти документи,
- оглядати автомобілі.
Навчання відбуватимуться за умов, максимально наближених до реальних. Також використовуватиметься спеціальна техніка та озброєння.
"СБУ просить громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу", – повідомили у СБУ.
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