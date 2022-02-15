На Харківщині пройдуть масштабні навчання

Правоохоронці використовуватимуть спецтехніку/Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 15 лютого, у Харківській області СБУ розпочне багатоетапні контрдиверсійні навчання. Через це можуть бути тимчасові обмеження.

Про це повідомляє СБУ Харківської області.

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Які можуть бути обмеження

Правоохоронці можуть обмежувати:

пересування людей та транспорту,

перевіряти документи,

оглядати автомобілі.

Навчання відбуватимуться за умов, максимально наближених до реальних. Також використовуватиметься спеціальна техніка та озброєння.

"СБУ просить громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу", – повідомили у СБУ.

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Загроза російської агресії

Росія вже стягнула понад 100-тисячну армію до кордону з Україною.

12 січня була оприлюднено інтерактивну карту , на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

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